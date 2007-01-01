Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге провели уборку на Герцена после устранения аварии
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге провели уборку на Герцена после устранения аварии

Евгения Родионова
16.12, 14:14
0 519
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, ранее из-за аварии на улице Герцена текла вода.

— Теперь всё замерзло: проезжая часть и пешеходные переходы рядом сетевым магазином. Может быть городские службы прочистят? Пока остальные улицы города не требуют уборки, - написала женщина.

— Уборку и подсыпку улицы провели, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
50%
0%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InM2U3dGYlFZM05GalVwS0ZtTHhzbWc9PSIsInZhbHVlIjoiTDU1LzZZR3NBNjZNaVF3WW1lYVZEWkJVWXhDa1hxb28xWkJLMC9SQUlrVExjclJrdTAzU3pPMVlBUnp6RFYwbWxxZW5XREZ6WTUzdTg4WkJsVkhITnR5ajlUbXA5dnFOOFN2MlBBTHBleUFGMENWMS9jVnExZUh2UjFSZm5ZcFQvdkxpWVc3TVpENVFNL2RXVGRxMTJpTHlYV0lod0JZemQyVDArZG9VSVI3R2FhNnpmOE9LQk0vL25TRXo1YmJGNGwvVEJZNHdzUUdjYk9KdG5LYldTNEt3Z0lncW1CbTUxYjBKcTR4NFY0azFkNHFpMm85dlVGNGlhb0MrREYrY0RuN0wrTWNBSWs5UmZJS1JOcWhxTS8rYWk5MldoaDdUREpxZzFabGIwRGRqUFB1SkpHb09YRXBxaDNPaFJaK25JQlB2ZVRDR1d3WFlVUkZzUEw3R09pR1BROEUzcW1EYkNTU0VsUVBRU2tJVWRaRU8vcEpzZXFucDJuVVNDNzVkTnVIY2hJMmlObTdJV2Q1VnFMZVFtbzZ3OTBzL1cyVXpZSlhSSlBUU2VqZStCbVVCQ2VpZHk0SzBWVldOUDBSTiIsIm1hYyI6IjhhMDNhY2Q4MzA4MWViNTIzZWYwNGYxNTc0ZjI3ZjUwZjA3NTVlMGY0YTRhODRmNmE2MjY4ZWZjNDZmNDZkYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitHVnNDSkJiNnc4Qm9XOU9EKzFMQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiOU90ZzlhWHIvYXNOQ3kzd2pLNVUydSt0YmlLZW94dUxtdmhaTS91R2VNbVVsRngrc1FkTW5kNkhISUxWSHlvRDhaQ1FmaGVZZUY5TGZYcXAwWFdMbjlpb1RNQ3VqcFNwakFzOERDVUswMktKZlRUbUNFWnVWbDZEWk93d2VZSnoxOG1xS2pUOGtrMEdJV3lvN3hCYzM4ZVlZa0dMenArVHF4OE5aOUFybUFKNDhldlNDNXEyR1FZeUNJUmZKWkxuRUdaWXJRcHBISHUyR3NmNTlzWFpWckJqM2VqdmZHb0tNMlNhdTMyeHN5blBiYjVsbVRteWUxU1BndVc1a0dXTlZvWFA2YUNCU29zK01Cc0REa0dvRlkwQnhNMmhrNnc2OUFYTGUyQ2Q0S3FWUGlZbkxndDZWcmhDcjA0RFkzeFlRUzg0UmZHS1djTXlmS3BlZFVYOXNtNkR2eXhHcy9lSldoYnZKMWFqVUNZYkpWVkVjYUYwNHh1V2ZXQk1tNjRjYzFIdFVJYVdldld1UUNjang1SlBCS0g2NFNEU3NzMVBqUDUwSUpaekNFSC9kdEVXT0J0Q28wRzR2WmM3RzkrNE15Vnl1UFFpcDVqOVErTzBPOUhQZzJJSVpIMkppVGUvSEJuVzVBcm9lSXhuMnNHOGpPSHJDM2pDbkFqRm5TUG1oRnp0UDlvOWdWSllnTjQ1b0dvc0NiUFlqbEdCOVQvbjh6VnkwcUo4WG5DMEg3ZWNiWUdXc3V3YUo1UnF5T0lDOENKMW5BbHJ4MzQ5VDNyeDBSV1RiQ1ZxY255UEhEbEJrV01jcXpvUnRwNjNDKzFyR2ZKMXU5bjdVOE1wWUhMcCIsIm1hYyI6IjNiYmI5Nzk4Yzc3NmFkMzNlOGIwMmM1Y2MxNzk2ZGM1YjE4MjYwOWFiMWYzZWM0MjhhYzBlODU3OThiMmE2YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+