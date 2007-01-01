В Калуге провели уборку на Герцена после устранения аварии
В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, ранее из-за аварии на улице Герцена текла вода.
— Теперь всё замерзло: проезжая часть и пешеходные переходы рядом сетевым магазином. Может быть городские службы прочистят? Пока остальные улицы города не требуют уборки, - написала женщина.
— Уборку и подсыпку улицы провели, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.
