В Калуге проблему затопления улицы Тарутинской решают с помощью откачки воды

Ранее мы сообщали о просьбе калужанина привлечь внимание к затяжной проблеме на улице Тарутинской.

По его словам, канализационные воды опять затапливают улицу Тарутинскую.

— Знаем о проблеме. С учётом расширяющейся зоны застройки этих территорий уже назрела необходимость в проектировании новой системы водоотведения и строительство сетей ливневой канализации. К сожалению, разработка и внедрение такой системы является длительным и дорогостоящим мероприятием. В качестве временной меры с целью создания дополнительных путей для стока дождевых и грунтовых вод было организовано обустройство кювета, - прокомментировали проблему в Управлении городского хозяйства Калуги.

— Периодически проводим откачку воды. Последняя была 12 декабря. Что касается канализации, то по информации застройщика улица Комбата Козлова не имеет очистных сооружений, там центральная канализация. Наши специалисты выйдут на место и проверят есть ли вытекания канализации на городскую дорогу, - добавили в ведомстве.