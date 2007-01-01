В Калуге восстановят неполадки в работе светофоров на перекрёстке

Во вторник, 16 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с информацией о плохой работе светофоров на перекрёстах.

По его словам, на перекрёстке улиц Телевизионная с Пухова и Карла Либкнехта светофоры включаются в восемь утра.

— Люди кое-как переходят дорогу, дети, идя в школу, перебегают дорогу между машин дорогу. А светофоры просто моргают жёлтым, - написал горожанин.

— Бригада уже выехала на место для осмотра и установки причины неполадки светофоров. В течение дня по возможности постараются всё восстановить, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.