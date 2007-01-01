Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге третий год не могут сделать подход к мусорным бакам
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге третий год не могут сделать подход к мусорным бакам

Евгения Родионова
16.12, 09:26
0 408
Об этом в воскресенье, 14 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, жители уже третий год просят сделать подход к мусорным бакам возле дома №62 на улице Хрустальной.

— Вопрос: как можно отремонтировать то, чего нет много лет? Хоть лампу в сторону контейнеров повесьте, пожалуйста. Свет есть, но он освещает проезжую часть, а не подход к мусорным бакам. Удобный контейнер у остановки маршрута №73 убрали, после просьбы заасфальтировать, и отправили к дому №62. Чем тут лучше? Темень, грязь, скользко, лужи, - написала женщина.

— Не работало освещение вокруг дома №62, именно оно и было восстановлено, возможность установки дополнительного фонаря возле контейнерной площадки рассмотрим в следующем году. Что касается дороги, то ранее мы проводили отсыпку на этом участке, но необходимо строительство дороги, в дальнейшем будем искать возможность реализации таких мероприятий, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

жкх
