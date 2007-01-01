В Калуге канализационные воды затопили улицу Тарутинскую
В воскресенье, 14 декабря, в нашу редакцию обратился житель Калуги. Он просит привлечь внимание к затяжной проблеме на улице Тарутинской.
По его словам, возле дома № 46 на улице Комбата Сергея Козлова находятся очистные сооружения одного жилого комплекса.
— Каждый месяц канализационные воды этого комплекса разливаются вокруг улицы Тарутинской, заливая всё вокруг и распространяя запах канализации. Просьба ответственным службам разобраться в данной ситуации, так как это повторяется ежемесячно, - рассказал о проблеме мужчина.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
