Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восстановят подачу горячей воды на улицах Горького и Фридриха Энгельса

Евгения Родионова
15.12, 16:07
0 253
В понедельник, 15 декабря, калужанка об отсутствии горячей воды на улицах Горького и Фридриха Энгельса в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, из-за аварии на улице Степана Разина на двух улицах отсутствует горячая вода.

— После аварии на прошлой неделе (так обосновали отключение горячей воды) в домах №88 и 90 на улице Горького и домах №143 и 147 на улице Фридриха Энгельса вообще пропала горячая вода! Её включили, но она холодная! Конечно, если спускать минут 20 она немного потеплеет! - написала женщина.

— Связались с сетевой организацией. Сейчас они подают горячую воду по одной трубе, в ближайшие дни полностью восстановится подача горячей воды, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

