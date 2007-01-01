Калужан просят подтвердить право на землю под временными постройками
В Калуге городские власти просят собственников временных сооружений предоставить документы, подтверждающие их право на земельные участки, где эти объекты стоят. Список 15 декабря опубликовала городская администрация.
Речь идёт о конкретных адресах: на улице Баумана, дом 19, расположены садовая клумба и оградительное устройство; на улице Клюквина, дом 3, — металлический гараж; на Коммунальной, 13, — ещё один гараж и голубятня; на Ленина, 68, — металлический контейнер и ограждение; на Молодёжной, 2, — кирпичный сарай; на Московской, 243, — деревянный столб с двумя бетонными пасынками; на Моторной, 40, — металлический гараж; в переулке Малинники, напротив дома 13, — вышка сотовой связи; а на Чичерина, 31, находятся сразу двадцать деревянных сараев.
Владельцев просят предоставить правоустанавливающие документы в управление архитектуры и земельных отношений.