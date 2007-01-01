В Калуге уберут мусор на Хрустальной

В воскресенье, 14 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по установке контейнеров на улице Хрустальной.

По её словам, на конечной маршрута №73 снова образовывается мусор.

— Эпопея с мусором продолжается! Страшно подумать, что там будет к Новому году. Это прямо на дорожке от сетевого магазина к остановке. Идём по этому каждый день! Где ваши обещанные контейнеры? - написала женщина.

В Управления городского хозяйства сообщили, что возможность установки оборудованной контейнерной площадки в этом районе рассматривается.

— Сваленный мусор на дорожке уберём на неделе, - добавили в ведомстве.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.