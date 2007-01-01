Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге уберут мусор на Хрустальной
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге уберут мусор на Хрустальной

Евгения Родионова
15.12, 15:34
0 271
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 14 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по установке контейнеров на улице Хрустальной.

По её словам, на конечной маршрута №73 снова образовывается мусор.

— Эпопея с мусором продолжается! Страшно подумать, что там будет к Новому году. Это прямо на дорожке от сетевого магазина к остановке. Идём по этому каждый день! Где ваши обещанные контейнеры? - написала женщина.

В Управления городского хозяйства сообщили, что возможность установки оборудованной контейнерной площадки в этом районе рассматривается.

— Сваленный мусор на дорожке уберём на неделе, - добавили в ведомстве.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQvNEFVQURFWFlIYTlyWStESUJWZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiZUpBbm5vWXBRZ1NaeW9zMSs4QTNqNjlvTGpCUVZRRllSZzRHb2Q2YzFxUDVJaUxGYThrTjBCd0hubXNOVXB5NkxrTitHZ2pVL3oxRHRocFRyT1BPQ0pHVm56RU1qZkpTSzhIcGN2YkhlUWxEeklURHhhdytFemJsK3BKTDVmYk1paFo4RlFRbm1QYWJxVE1Ualpxd3h4dVptN2VudUR3NGRWSkE4MzdFRlhHclUweHZJTzhiTlZUWk90dkozK2FkVVJPTWFGYlBvRTlRUjNaa1p6KzI3TUM2VGpiQkREM1JmOWhLYWY1SURaOE40TVBnYVNtYm5BV1R6RmRZVjFxN1dkVHVmczd2bEtsYmhNN29iTWVHUWdGWDF2YTYzWmJkbTF3Tm1VUkRxdk9QVlk0TFdiZW5EbVBhUmNFcHNoOC9NY3FOSzl0ZUtvNnMrVml3aFNzbDRPZ1dVQjJHWXdHRkxGeFZmekRMd2F3WnM5SmFsWk9mOG9INWdlRTVkSlhDRnJYTC9uSWpmWWRLbEt4dzZoVkFoUHZobWhtN21JRlFrejBENmE1QWxrUFNwQU85NVF0SklzVExaZDh0ZFdDRyIsIm1hYyI6ImYzY2ZjNDNjY2E2ZDQzOTIzM2JiMWYxZmYwZDczODFjNTExN2U5NjJiZGZkM2YyMTM4NDZmYzVjMTRlYTdlM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1acDhQaDliWmo0RHFVdWdPRVJzdEE9PSIsInZhbHVlIjoiNFppUVgwS3pndkhXZUtsYkFXMHlJZlc1dVpwR25wL3RmRjZETjdBTWxYUVYzWERxeVN5eGxnTUxrQnRBTnIwNEUxbHBXZmE2WTdmeFZ2QVJibDM1QUZTaXNzbjRmcitGUjdTdnJPSjF5ZjdGdXBYU3cySkx2ZEdYd1hZMDZJeHJYRmZta0Z4NWx3RGJBRHc5TXBkTzgyWjU1M3NrMVFyLy9ocFRYak9CRVNlM3dKVExqK0trUzFITE94TDYwNDdBemxTTEtsbTRna3MyOVFNSWY5ZDZGdjAyYnVCVDZieWJTeG01ZWs0Si9WU1VMTU56K1pQMW96a3drbTRmamgxR2hlOURIUWs2UkMzRUhJVFZmMURoSnQ3b1N2aWdSMStmTXd0UDVCRkFpVVRXMTFHZWptK2JSa0YwZlVCeVhITmIzTkZtZmlrWUZ2NllicjVOUjgvMjlXUmhNcURWVHhRVmgvN1V0d2JyeTAzS0J6YVlpSTFJSG9sYkJYZEtkb0oycE1DWjZRRVR4M3Bza0JhMC9rb0l2WjNweUhtcEludzNRMkRVNklXYVpzL0M3MmZWUG9LWEJkWjQ5bk9ycHlnUzkxb04yMDRvTUlvZU1ManJ2UUFzZzdJK1BOSmtnSVhTbm84OXNiRHZWeFIxeU55aVd0ZXh1NDUvdUlQdlBXMTI5ODh6YnZkVFBoTnBWZW4rVmtDQ2pJZFVSMytFbFJjdzlqRGtvS1hxcUQyMHhXQXNmNzRtWWIrbzVaTnVVU0hXUFlHczlmMUtkQnJWS01HREZ6STVmd042Yms0VHprT25oTlhxVkxpRHpqeEljZ1VsWnpZemNYZU9sbitheFJrNyIsIm1hYyI6IjM5NDc5YmZkODExZGU4YjEzODY0MWNmMDFlZWZjNThlNGI1MmRlZDg1N2Q4NTE4NDdlY2FmMWIzMWU5Mzk4YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+