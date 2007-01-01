В Тарусе ограничили доступ к опасному объекту
В понедельник, 15 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства при содержании аварийных объектов.
По данным ведомства, на территории села Роща Тарусского района расположено заброшенное здание, которое находится в аварийном состоянии.
— Объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему не ограничен. Это создаёт опасность для жизни и здоровья граждан, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура обязала администрацию поселения ограничить свободный доступ в здание.
На данный момент доступ к объекту ограничен.
