В Тарусе ограничили доступ к опасному объекту
Недвижимость и ЖКХ

В Тарусе ограничили доступ к опасному объекту

Евгения Родионова
15.12, 14:22
0 343
В понедельник, 15 декабря, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства при содержании аварийных объектов.

По данным ведомства, на территории села Роща Тарусского района расположено заброшенное здание, которое находится в аварийном состоянии.

— Объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему не ограничен. Это создаёт опасность для жизни и здоровья граждан, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обязала администрацию поселения ограничить свободный доступ в здание.

На данный момент доступ к объекту ограничен.

