Недвижимость и ЖКХ

Север Калуги остался без воды

Дмитрий Ивьев
13.12, 10:13
Массовые жалобы появились в соцсетях утром в субботу, 13 декабря.

О неожиданном отключении воды сообщали, в частности, жители улиц Кибальчича, Центральной, Кубяка и Дорожной.

На странице губернатора ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

- К сожалению, водоснабжение отсутствовало из-за отключения электроэнергии. Сейчас систему запускают, скоро вода поступит в дома, - пообещали в Минстрое.

