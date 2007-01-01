Север Калуги остался без воды
Массовые жалобы появились в соцсетях утром в субботу, 13 декабря.
О неожиданном отключении воды сообщали, в частности, жители улиц Кибальчича, Центральной, Кубяка и Дорожной.
На странице губернатора ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
- К сожалению, водоснабжение отсутствовало из-за отключения электроэнергии. Сейчас систему запускают, скоро вода поступит в дома, - пообещали в Минстрое.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь