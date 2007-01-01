В Калуге ищут хозяев гаражей, сараев и ограждений

Городская администрация ищет хозяев металлических гаражей, сараев, ограждений, контейнеров и других временных сооружений, расположенных на десяти адресах Калуги. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений просит владельцев предоставить документы, подтверждающие право собственности на земельные участки под этими объектами.

Вот полный список адресов и объектов, по которым требуется уточнение:

ул. Георгия Димитрова, д. 22 — парковочный барьер;

ул. Лесная, д. 18 — металлический гараж и металлическое ограждение;

ул. Промышленная, д. 10 — два металлических контейнера;

ул. Светлая, д. 6 — кунг и деревянная постройка;

ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, район д. 16 — деревянное ограждение, деревянный сарай и теплица;

ул. Тульская, д. 189 — металлическое ограждение;

д. Канищево, ул. Новая, район д. 7 — три кирпичных сарая;

ул. Грабцевское шоссе, д. 150–156 — два металлических столба;

ул. Железняки, д. 1 — металлическое ограждение;

ул. Чичерина, д. 16а — металлические ворота.

Собственникам нужно обратиться в управление и предоставить правоустанавливающие документы.