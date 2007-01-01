Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге ищут хозяев гаражей, сараев и ограждений
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ищут хозяев гаражей, сараев и ограждений

Дмитрий Ивьев
10.12, 14:44
Городская администрация ищет хозяев металлических гаражей, сараев, ограждений, контейнеров и других временных сооружений, расположенных на десяти адресах Калуги. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений просит владельцев предоставить документы, подтверждающие право собственности на земельные участки под этими объектами.

Вот полный список адресов и объектов, по которым требуется уточнение:

  • ул. Георгия Димитрова, д. 22 — парковочный барьер; 
  • ул. Лесная, д. 18 — металлический гараж и металлическое ограждение; 
  • ул. Промышленная, д. 10 — два металлических контейнера; 
  • ул. Светлая, д. 6 — кунг и деревянная постройка; 
  • ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, район д. 16 — деревянное ограждение, деревянный сарай и теплица; 
  • ул. Тульская, д. 189 — металлическое ограждение; 
  • д. Канищево, ул. Новая, район д. 7 — три кирпичных сарая; 
  • ул. Грабцевское шоссе, д. 150–156 — два металлических столба; 
  • ул. Железняки, д. 1 — металлическое ограждение; 
  • ул. Чичерина, д. 16а — металлические ворота.

Собственникам нужно обратиться в управление и предоставить правоустанавливающие документы.

