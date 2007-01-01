В Калуге восемь улиц остались без воды
В среду, 10 декабря, срочные ремонтные работы проходят из-за утечки под мостом в районе дома №1 на улице Терепецкой, сообщили в областном водоканале.
Без воды до 20:00 остались следующие улицы:
- ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая), д. 18,
- ул. Терепецкая,
- ул. Прирельсовая,
- ул. Карьерная,
- ул. Станционная,
- пер. Станционный,
- 1-ый Карьерный пер.,
- 2-й Карьерный пер.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления или отсутствия холодного водоснабжения предупреждены, - прокомментировали коммунальщики. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подвоз воды организован.
