В Калуге восемь улиц остались без воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восемь улиц остались без воды

Дмитрий Ивьев
10.12, 13:14
В среду, 10 декабря, срочные ремонтные работы проходят из-за утечки под мостом в районе дома №1 на улице Терепецкой, сообщили в областном водоканале.

Без воды до 20:00 остались следующие улицы:

  • ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая), д. 18,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Прирельсовая,
  • ул. Карьерная,
  • ул. Станционная,
  • пер. Станционный,
  • 1-ый Карьерный пер.,
  • 2-й Карьерный пер.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления или отсутствия холодного водоснабжения предупреждены, - прокомментировали коммунальщики. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подвоз воды организован.

жкх
Партнёрские новости
