Жители Калуги остались без отопления
Утром в среду, 10 декабря, жалобы начали поступать от калужан с улиц Болдина и Степана Разина.
Люди пишут на странице губернатора про холодные батареи и отсутствие горячей воды.
Ситуацию прокомментировали в администрации города.
- К сожалению, произошла утечка на тепловых сетях, - заявили в администрации. - Котельная «Азимут» остановлена. Сейчас специалисты ведут поиск места утечки для её устранения. Сегодня постараются восстановить подачу горячей воды и отопления.
