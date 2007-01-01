Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жители Калуги остались без отопления
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жители Калуги остались без отопления

Дмитрий Ивьев
10.12, 10:58
1 622
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в среду, 10 декабря, жалобы начали поступать от калужан с улиц Болдина и Степана Разина.

Люди пишут на странице губернатора про холодные батареи и отсутствие горячей воды.

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

- К сожалению, произошла утечка на тепловых сетях, - заявили в администрации. - Котельная «Азимут» остановлена. Сейчас специалисты ведут поиск места утечки для её устранения. Сегодня постараются восстановить подачу горячей воды и отопления.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhJRjREcmhxRHNiVDh6N25nRVc4N1E9PSIsInZhbHVlIjoiWEJjQnlDczh5K1RDMElsYmxDQ1JWNDZpYzhVU05iOGNhcytJb1dLalJkVy9rOE1CZDVBNlJrdGtMMHpSWUl5R2UybDh2b0pDNUx3T0RGMFhpOGcyK2ZvbERYQzg4RDFPempnbkVIL1o4NG1TVVBlRW9GRHk3UkJDMXZSbldxZXpyNGQ2RWxBNGhjOHZlYkpJZ0pkTDNGMnJsZXdGWVU4VXhSVjlRaEhKYy92VGowU1dmRXJ0bFlodXJWS1FEOTA1Ny9mRy95V0VpNlRacnJHeUNORDZkcGRCZm1KbXRLOC9XUXhEZTd1S3lKLytDK1ZTa0x3aEhueXhsZVcrQnRKdWpxN2cvd09VdTZ6RlVyWnAvQVFLWC9zT3dNWWRYYWdqNlRrVDBaRDFpTWRtMk5pWmV5TEZpTmh3TEJBY2pkTGRBdE5hNTdzaGx0V0J0c2xRTDhRcmNzUFpWZytRTzluWUZGTzJDWjkrR3JUV2NzNEtOd1F2dVhvMVpIZkNMZmthRDdoY2pSYjJNWHYyMmlqL2Y5bWFkTTl1dHQrRXEway9yQTB4YktzcmF5bUdIMHpvVCthaHg0ckd1d1lvaWxBUSIsIm1hYyI6IjA3M2NlNDE3ZmRmZTY1OTEyY2U2MDRhN2I3OGEzNjFiZTM5NDkzYWZhM2Y3NDZiYzVkY2VlNzc0N2RmZDBmOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhkcFE3V01GblFjMFhRdi9aUWJwUlE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3VhNUpxNlZKZXBVZlNra3c5ZVBUQTJLMU1HZkgrSThDNUJaalBCN252K0dwMzdrYzFvMjBKRTBIQTN6VU1GTCtmczBtcUZFOGlGOTE3RllvcTBaQlpvZnVnbXh6SGpHSHo2SElmb0FPYkcwWnZpWVQxWVVGOEhLYnRGVno5OEZKM3BRc1RpUDJla082UjFxN01CTHhFbnRnandoZWFzQ3pKZDNIVy9lNmJ4YVhXSW9wVkdLOCtaM2gzSER4K29LZE1rREJmQjNUS1V5VTlXOEJFa2tSc2puRVJNei9tVDVldStjK0Q1cTRXaHUyN0NvMjZMd21yVTI5bnVmbnhqcXVwb3NCV3REWDRObTl1b1lrMDBKOVMrZ25RNzZmZ1BCUFM5U3gwZlM1RlhKYUVrejJvRVdwek0zaE1VYmZIeDBzS05hL2c3T1pWeHZ5aEQzWmZRZWVMZ0NxR29jNDgrNFZWVUdvYUdqdFVnaVh6VkNQQlZnTkZVMHRzaFViV0h5TGdhTUg4TWplM2hMNkRkVnNobEVPRWpKT3dDdEFtSTlxUWdaSndrMXNIaVd0YTJLUHFLdDVqUFdoQ0dZalh5cE1UTm1mTkNubmxBVlMyL2N2MlhqWTY1ZzBsODUwRVpETWdidjVrZTJyREhiVjIrZ014Z0g3aTRSMW1UWkprMnRDeUpHb3U2Q3Z1UHRDUnZOcjJlaDVUMWdadHVqSG1WK2Q4dHQyT0R6WHE0YXpvdmtEaVRUbUFZNTBBaTA1b1dxSWtDYkZzM2Y5UTQvTGxQSDhHR0dwTldKWnU3aHRQRm1iRjdDMXVwb0phVVB6dkRTR29ucFU4bS9NY0xFVEJDdCIsIm1hYyI6ImFmZmY3ODM4MTkyZTc0Yzc1YzFkMjcwZWJiY2U1NzJiMTE0ODE0NDA2Mzg0YzZhNjVlYTBlN2UyNzA2MDM1MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+