Недвижимость и ЖКХ Жительница Людиново погасила 400-тысячный долг за ЖКХ, чтобы не потерять квартиру
Недвижимость и ЖКХ

Жительница Людиново погасила 400-тысячный долг за ЖКХ, чтобы не потерять квартиру

Дмитрий Ивьев
10.12, 10:44
0 276
В Людиновском районе судебные приставы добились полного погашения крупного долга за коммунальные услуги — почти на 400 тысяч рублей, сообщили 10 декабря судебные приставы.

Женщина долгое время игнорировала платежи по квартплате, и в отношении неё было возбуждено исполнительное производство.

Сначала приставы ограничили ей выезд за границу, а также списали около 160 тысяч рублей с её банковских счетов и зарплаты. Однако этого оказалось недостаточно для полного погашения задолженности.

Решающим шагом стало наложение ареста на квартиру должницы в центре Людиново. Угроза потери жилья подействовала: женщина быстро рассчиталась с оставшимися 240 тысячами рублей по коммунальным долгам и дополнительно оплатила исполнительский сбор за просрочку.

приставы
