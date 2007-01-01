Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На одной из улиц Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На одной из улиц Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
09.12, 14:36
Ремонтные работы пройдут в среду, 10 декабря, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Тульская, дома 112-124.

