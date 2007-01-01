Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Тракторной течёт вода между двумя домами
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Тракторной течёт вода между двумя домами

Евгения Родионова
09.12, 16:58
0 223
Читайте KP40.RU:
Об этом во вторник, 9 декабря, рассказала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, вода течёт третий день.

— На улице Тракторной, между домами №49 и №52 вода течёт рекой. Просьба прислать службу, для устранения данной проблемы, - написала женщина.

— Знаем об этой ситуации, в настоящее время Водоканал согласует проведение работ. Бригада выполнит работы при первой возможности, - сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

жкх
Партнёрские новости
