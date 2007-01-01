В Калуге на Тракторной течёт вода между двумя домами

Об этом во вторник, 9 декабря, рассказала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, вода течёт третий день.

— На улице Тракторной, между домами №49 и №52 вода течёт рекой. Просьба прислать службу, для устранения данной проблемы, - написала женщина.

— Знаем об этой ситуации, в настоящее время Водоканал согласует проведение работ. Бригада выполнит работы при первой возможности, - сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.