Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Хрустальной сделали дорожку из мусора к магазину
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Хрустальной сделали дорожку из мусора к магазину

Евгения Родионова
09.12, 11:53
0 456
Об этом написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «‎Телеграм».

По её словам, после того, как убрали помойку на конечной автобуса №73 на улице Хрустальной стало ещё хуже.

— Это никуда не годится! Стало ещё хуже: раньше мусор был в одном месте, его хотя бы можно убрать. Теперь усыпали с двух сторон дорожку к магазину за углом. С каждым днём все хуже и хуже, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Контейнерная площадка была ликвидирована из-за регулярного скопления строительных отходов, которые запрещено выбрасывать, и многочисленных жалоб жителей. Сейчас рассматривается вопрос установки новой оборудованной площадки в этом районе, к сожалению, точные сроки пока указать не можем.

Партнёрские новости
