В Калуге проверили газовое оборудование в девяти домах

В центре Калуги в девяти многоквартирных домах наконец проверили газовое оборудование, у которого давно истёк срок службы. Это произошло после того, как управляющая компания долго игнорировала решение суда.

Суд ещё раньше обязал фирму провести диагностику, но поначалу коммунальщики ничего не делали. Судебные приставы напомнили об обязанностях, но ответа так и не получили. Тогда к компании применили исполнительский сбор - 50 тысяч рублей - и предупредили, что за уклонение от исполнения решения суда может грозить даже уголовное дело.

После этого управляющая компания всё-таки провела проверку газового оборудования.