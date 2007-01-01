Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге завершился ремонт дома на улице Ленина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершился ремонт дома на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
08.12, 15:53
В понедельник, 8 декабря, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Отремонтирован дом №99.

- Здание начала XX века, которое является выявленным объектом культурного наследия, ранее принадлежало купцу А. Ф. Горбунову. В этом году на объекте прошло комплексное обновление, - отметил министр. - Специалисты усилили стропильную систему, очистили чердачное пространство от мусора, произвели утепление, устроили ходовые мостики. Выполнено новое покрытие кровли и водосточной системы, обновлены кровли двух пристроек. Фасад здания также полностью отремонтирован.

недвижимость
