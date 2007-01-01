Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проверят качество воды на Салтыкова-Щедрина

Евгения Родионова
08.12, 17:05
0 250
В субботу, 6 декабря, калужанка рассказала о проблеме с качеством воды в доме №35 на Салтыкова-Щедрина в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, вода имеет налёт.

— Вода очень плохого качества, можно проверить качество воды? - написала горожанка.

— Специалисты отберут пробы воды для проведения анализа. По результатам вернемся с ответом в четверг, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

