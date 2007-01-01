В Калуге проверят качество воды на Салтыкова-Щедрина
В субботу, 6 декабря, калужанка рассказала о проблеме с качеством воды в доме №35 на Салтыкова-Щедрина в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, вода имеет налёт.
— Вода очень плохого качества, можно проверить качество воды? - написала горожанка.
— Специалисты отберут пробы воды для проведения анализа. По результатам вернемся с ответом в четверг, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
