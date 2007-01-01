Афиша Обнинск
Дом в Тарусе собираются взять под охрану государства
Дом в Тарусе собираются взять под охрану государства

Дмитрий Ивьев
08.12, 12:38
0 287
Объектом культурного наследия местного значения может стать здание бывшей гостиницы «Леандр».

Здание на улице Октябрьской, 4 было построено в конце XIX века.

- По результатам проведенных исследований экспертом предлагается изменить наименование объекта на «Жилой дом с лавками», поскольку тарусский постоялый двор с трактиром братьев Позняковых, в одном из рассказов писателя А. Толстого послуживший литературным прототипом гостиницы «Леандр», располагался в соседнем здании (доме 2), а не в доме 4, - рассказал 8 декабря начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Сейчас акт экспертизы проходит общественное обсуждение.

