Недвижимость и ЖКХ В Калуге заменят мусорную урну возле аптеки на Пушкина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заменят мусорную урну возле аптеки на Пушкина

Евгения Родионова
08.12, 14:02
В четверг, 8 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с информацией о неубранной территорией в центре Калуги.

По её словам, на улице Пушкина не убрана территория и отсутствует дно у мусорной урны рядом с аптекой.

— На фото видна группа туристов и рядом грязь с мусором и листвой, которые не убираются годами. Напротив около аптеки мусорная без дна и весь мусор на асфальте. И так везде! - написала горожанка.

— Связались с аптекой. Они заменят свою урну. Также направили сообщение в управляющую компанию дома №5 по улице Пушкина о необходимости провести уборку на своей прилегающей территории, - ответили в Администрации города Калуги.

