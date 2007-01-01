Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Юхнове оборудовали контейнерные площадки

Евгения Родионова
08.12, 12:17
0 243
В понедельник, 8 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и благоустройства.

— Ряд контейнерных площадок не имел ограждений. Это способствовало распространению отходов за их пределы, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации города Юхнова о приведении контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями.

Требования прокуратуры удовлетворены. На данный момент контейнерные площадки оборудованы ограждением.

