В Юхнове оборудовали контейнерные площадки
В понедельник, 8 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и благоустройства.
— Ряд контейнерных площадок не имел ограждений. Это способствовало распространению отходов за их пределы, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации города Юхнова о приведении контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями.
Требования прокуратуры удовлетворены. На данный момент контейнерные площадки оборудованы ограждением.
