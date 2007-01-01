В Калуге в микрорайоне Кубяка заливает тротуар

Об этом написала калужанка в понедельник, 8 декабря, в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в микрорайоне Кубяка, на конечной маршрута №95 огромный прорыв.

— Вода хлещет, тротуар весь в воде, всё залито. При звонке диспетчер Водоканала отвечает, что даже разнарядки на работы ещё нет! Отлично у работников идёт рабочий день. Оповестите людей, когда будут работы, и какие дома попадут под отключения! - написала горожанка.

— Сегодня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.