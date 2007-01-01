Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обнаружили свалку на Гвардейской

Евгения Родионова
08.12, 10:37
Об этом в субботу, 7 декабря, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, возле дома №50 на улице Гвардейской опять свалка.

— Свалки продолжаются, все это с битыми стёклами и ужасным проходом по грязи. Большая просьба навести порядок и поставить контейнер под такой вид мусора. Все раскидывается на детскую площадку рядом, - написал мужчина.

— К сожалению, по срокам сориентировать не сможем, так как объём работ по городу большой. Постараемся оперативно провести уборку, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

