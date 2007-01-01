Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Жиздре произошёл прорыв водопровода
Недвижимость и ЖКХ

В Жиздре произошёл прорыв водопровода

Евгения Родионова
07.12, 17:55
В воскресенье, 7 декабря, прокуратура Жиздринского района сообщила о взятии на контроль устранения коммунальной аварии на улице Маршала Жукова.

— В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан на получение коммунальной услуги.

