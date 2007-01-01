Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Белокирпичной ходят крысы

Евгения Родионова
07.12, 16:06
Об этом написала калужанка, в субботу, 6 декабря, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам,необходима уборка мусорной площадки на улице Белокирпичной.

— Из-за того, что у нас очень много гаражей в округе мусорная площадка превратилась в свалку, никто не хочет убрать вокруг мусорки, а что нам делать. У нас от мусорки крысы не бегают, а ходят им никто не страшен. На камеры денег нет, как отписались в «Решаем вместе», но тогда хоть пусть уберут вокруг мусорной площадки. Уже почти полтора месяца только отписки, что в течении двух недель уберут и на этом всё, - написала женщина.

Представитель Администрации дал комментарий по проблеме:

— К сожалению, из-за большого объёма работ сроки выполнения работ могут переноситься. В течение двух недель планируем провести уборку. Дератизацию проведём в течение месяца.

