Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге решили проблему с отключением холодной воды на Билибина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге решили проблему с отключением холодной воды на Билибина

Евгения Родионова
07.12, 14:27
В воскресенье, 7 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по отключению холодной воды на улице Билибина в дома №15.

По его словам, отключение воды происходит каждый день.

— Сколько это может продолжаться?! От Водоканала одни отговорки, - написал мужчина.

— Сегодня специалисты заменили насос. Систему запустили, скоро вода поступит в дома, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

