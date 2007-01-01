Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге у мусорной площадки на Минской завелись крысы

Евгения Родионова
05.12, 20:53
В четверг, 4 декабря, калужанин сообщил о проблемной площадке возле домов № 6 и 7 на улице Минской в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, уже стали прибегать лисы для охоты на крыс.

— Прошу помощь в решении вопроса с ремонтом площадки для мусорных контейнеров по улице Минской возле домов № 6 и 7. Площадка в ужасном состоянии, грязь и крысиные норы. Обращение в «Решаем вместе» результата не принесло, - написал мужчина.

— Эта контейнерная площадка была установлена застройщиком микрорайона для многоквартирных домов. Площадка не принадлежит городу, и наши службы её не обслуживают. По закону организация и содержание контейнерных площадок для жителей многоквартирных жилых домов является прямой обязанностью УК. Если УК отказывается её брать на обслуживание, город может её демонтировать как бесхоз, - ответили в администрации города Калуги.

