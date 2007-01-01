Афиша Обнинск
В Калужской области суд обязал мужчину оформить доли в квартире на четверых детей
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области суд обязал мужчину оформить доли в квартире на четверых детей

Евгения Родионова
05.12, 18:31
0 403
В пятницу, 5 декабря, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки по обращению местной жительницы в интересах её детей.

По словам прокуратуры, мужчина не оформил доли в новой квартире на своих несовершеннолетних детей.

— В 2020 году мужчина использовал средства материнского капитала для погашения ипотеки на квартиру, однако в течение пяти лет игнорировал свою обязанность и требования матери четверых несовершеннолетних детей оформить доли в этой недвижимости на всех членов семьи, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием признать право собственности четырех несовершеннолетних детей и их матери на доли в жилом помещении.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, его решение теперь должны исполнить.

