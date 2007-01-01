Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице 65 лет Победы снова «фонтан»

Евгения Родионова
05.12, 18:58
0 314
В пятницу, 5 декабря, калужанка сообщила о нерешённой коммунальной проблеме в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, проблему с канализацией возле дома № 41 корпус 2 на улице 65 лет Победы не решили.

— Снова фонтан. Если оставить так, то люди на выходные останутся без отопления и горячей воды, из-за того, что снова затопит ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Откачивать нам некуда, - написала горожанка.

— Вчера специалисты прочистили насосное оборудование на канализационно-насосной станции, устранили засор и восстановили работоспособность системы. Сегодня вновь выехали на обследование, - сообщили в Водоканале.

Напомним, что ранее мы уже писали об этой проблеме.

