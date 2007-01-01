Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге назвали сроки ремонта теплотрассы на Силикатном

Евгения Родионова
05.12, 10:10
1 397
В четверг, 4 декабря, калужанин сообщил об отсутствии завершения ремонтных работ на теплотрассе в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— За время этого погрома на Силикатном выросли кусты прямо напротив отделения Горуправы, - написал мужчина.

— Сетевая организация планирует завершить ремонт теплотрассы до середины декабря, дальше начнется процесс благоустройства территории и уборка веток, которые были спилены во время работ, - уточнили в Администрации города Калуги.

