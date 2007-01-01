В Калуге не могут установить собственника люка

В четверг, 4 декабря, калужанка сообщила о отсутствии решения проблемы с люком в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, проблему с люком не могут решить с 6 июня.

— Скоро этому колодцу на перекрёстке улицы Малоярославецкой будет установлен памятник! - написала женщина.

В Администрации города Калуги сказали, что о проблеме знают:

— К сожалению, когда речь касается люков, не принадлежащих городу или ресурсоснабжающим организациям, на выявление принадлежности сетей и собственника уходит время. Собственника данного люка установить не удалось. Сейчас нашими специалистами прорабатывается вопрос ликвидации провала, по срокам пока сориентировать не сможем.

Напомним, ранее мы уже мы писали об этой проблеме.