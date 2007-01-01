Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужане стали чаще засорять канализацию
Недвижимость и ЖКХ

Калужане стали чаще засорять канализацию

Дмитрий Ивьев
04.12, 16:04
0 332
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За неделю поступило около 150 вызовов, сообщили в четверг, 4 декабря, в «Калугаоблводоканале».

- Основной причиной проблемы являются вовсе не технические неполадки системы, а мусор, который не должен был попасть в канализацию, - говорят коммунальщики.

Они призывают калужан не смывать в канализацию предметы личной гигиены, подгузники, ватные диски и палочки, остатки пищи и жиры, лекарства и химические вещества, волосы, сигаретные окурки, песок и строительный мусор.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ill2MTBSdFdTMlIzeUVla2l5YjlTV0E9PSIsInZhbHVlIjoiK1NDT2x4SmxIak4vQWJLV0JHNjBoVWx1VjB6RUZqZjFpRmFFTzlQdFBqVzhZayswd1hHVVJrNGdGWk8wbkl2UXdXYVpnUEYrTno1RjhIaWplTTZMb2twbEFuK05vbFpieU1LaUJQOTRjT1lhSjJKU2NYNTNpSnZhNEQ5SFBWZ0U4N25Mdjh1UlVZSjcwU3lYVHJORWR6eG1YL0lyTnpwTzVpMmV5Z3hMYjl3R3VsYWdCYmpXSi9wMnAvMTdFbEhXUTJJYWE3eDh1NmZpd3NIbWdvbWtSZEErV2FZV1dXQ2syUk5udDF6U0hFUEo3bmpuc0RXMnJwMDR5amx1WTl4Z1pqcXpmdk9HRmZZM245UVAxNmNGK0V0UHFPRi9ZNnVMcDJHc3BmdUJEWXdicmpMK2lZS2pEZmVZOHN0RzNqVVBiNm9ud2ZGOGRkaFdaNVZaTmZ2enQvTlBhRzZDUmVpb2ZHcS93N2xyV2ovUHZ3VzJyVmZ0Tm1SQ3JEaHM4SlhRY3NKZ1ZtY3gxcDJYcHdpdS9SVzEzdlQvVVpROUdTVnV2SW1ZWUUya1Vobk82TkdLVm5QUGR4Zzhndyt5ZjVBSyIsIm1hYyI6ImJmZjYwNGQyMjdlN2E3MGJjMGY2YThiZjNhMGU5ODIwOGUxZTkxZTRhM2VmMmFlOTllMDA3YTdiNWI4ZTU2NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhoVWxtNmR6NzFBeldEUnRYQlQ4RHc9PSIsInZhbHVlIjoibXJYN2ErTiszK0lTSjB4WTlpNEUwZENDNzZCZE9sYmt6RklVUXhFUDgxdCtBVkY5S2I3d3cvVDZ1TWIrUjBUenpkRXFXNVhqeWdLQm9pQ0h2OXl2QmFQejVvY1RvRERPbDJ0ZFlVSFZsSGpCUDNYMmw1ZC9mODBXSGtxOUpzUXcvRlhsV0IrUi9mR2dtemVTQSthWVNPbzhpVHk4eVBqUEdHcDJBNXI2d2RBY0llNXNJN1BVdkJCUjRRUkNOZWR0MGlPRWM4Z3pVaUFUTVI4N3RBTWs1TWVPM0ZBaWgxMUVMSFkwbG1Teit2WC9rNDRuTmllRmFkQnZzU0doR3FtSm5tczVudyswMmtTc0NJQUhDY3RzWUdXak1HQ3BGZmpVS2FBcWN3WVdlWGRIMWdYYWJ6cWVNZTcxZHRHZG9qc0ZyUU5iVHBmMjFWSVRpRWkzMjlFZktEMmsrZDB1OWtac3B0T01QYnowdUl4SUNEUVVmY000NjhlbTZpRGl2UnQrY2prNlFjSVhhbFhSLzIwUWxMWVlqaVBkSEhSRlJxd01rcktqdk5RLzdoVFMvNUtVSlkwTjA0bG56Q2dzbWNpekVZZEJKa1dSWURjejNFMGxzeE9NOVBzTk5VVHZ6UTRYSXdDdm52emdidmpvcFFYb3dERCtNaTRIRDc3a2RPNG1KczFxc1NIZDNBZnU0QlpIQVhaaHp3c2cvZ0FMZ09IZ0hLZmpVU096Y09MKzJTaHpYdWFtaFY2ZVl5by9ZMHorT0Z6VGNvMlF3eHN0NC9YL0pUQnBUNy84b3oxMmo2TUNPOGJmN2NNOElxdFNrSTE3bmZKZUREZXgxSjQyL2x4USIsIm1hYyI6ImViNDVjOTBkYjg0ODEwMTNiMDc0YTkyNWExZTJlNzM5Mzc2MGZjZDcyNTA5YTdiNmVmNjcxNGI3Njg0YWYwNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+