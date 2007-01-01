Калужане стали чаще засорять канализацию

За неделю поступило около 150 вызовов, сообщили в четверг, 4 декабря, в «Калугаоблводоканале».

- Основной причиной проблемы являются вовсе не технические неполадки системы, а мусор, который не должен был попасть в канализацию, - говорят коммунальщики.

Они призывают калужан не смывать в канализацию предметы личной гигиены, подгузники, ватные диски и палочки, остатки пищи и жиры, лекарства и химические вещества, волосы, сигаретные окурки, песок и строительный мусор.