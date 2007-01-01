Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начнут восстанавливать усадьбу на улице Воскресенской

Дмитрий Ивьев
04.12, 14:13
0 202
Выдано задание на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы XIX века на Воскресенской, 18.

- В 1815 году на месте нынешнего дома находилось «деревянное без жилья строение» П. Невежина, который в том же году продал его своему сыну, при котором и выстроено существующее здание, - рассказали 4 декабря в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области. - Последней владелицей дома была надворная советница Е.В. Гурьева, которая приобрела дом по купчей в 1901 году.

После 1920 года усадьбу муниципализировали, здание разделили на квартиры.

- Задание позволит начать проектирование работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, - рассказали в управлении. - В дальнейшем после разработки проекта, будет выдано разрешение на проведение работ по восстановлению объекта культурного наследия.

