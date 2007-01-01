На 12 улицах Калуги отключат электричество
Ремонтные работы пройдут в пятницу, 5 декабря. Публикуем список адресов.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Дружбы, 2-10, 1-7,
- пер. Дорожный, 1,2,3, 4, 5, 6, 8, 10,
- 2-ой пер. Дорожный, 2-8, 3-5,
- СНТ «Карьерный».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Ул. Чапаева, 25-27, 72, 74, 76,
- Ул. Песчаная, 1-29, 2-26, 53-79, 48-72,
- Ул. Стекольная, 7-27, 2-12, 51-65, 26-36,
- пер. Маяковского, 1-37, 2-38,
- ул. Маяковского, 22-30,
- ул. Хрустальная, 37-81.
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. Баррикад, 144, 151, 151а, 171,
- ул. Пролетарская, 163, 165.
