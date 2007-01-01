Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге из-за неисправной канализации жители четвертый день остаются без горячей воды

Евгения Родионова
04.12, 12:00
В среду, 3 декабря, калужанин сообщил об отсутствии решения проблемы с затором с домом №41 корпус 2 на улице 65 лет Победы в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По словам одного из местных жителей, уже четыре дня подвалы домов заполнены нечистотами.

— Люди сидят без отопления и горячей воды. В 16.00 часов Водоканал всё бросил и уехал. Министрерство строительства и ЖКХ на странице отвечает, что авария устранена, но канализация так и льется по улице, - написал мужчина.

На момент 10 утра, 3 декабря, представитель Министерства строительства и ЖКХ Калужской области сообщил, что специалисты устранили утечку.

жкх
