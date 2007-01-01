Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге объяснили причины раскопок на переулке Пестеля
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге объяснили причины раскопок на переулке Пестеля

Евгения Родионова
03.12, 14:10
3 486
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 декабря, калужанка сообщила о возобновлении коммунальных работ между домами №28 и №30 по 1-му переулку Пестеля в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на переулке заново раскопали трубы.

— Очень хотелось бы прояснить ситуацию. Два месяца назад раскопали трубы, на прошлой неделе их только закопали обратно, а сейчас раскопали заново! Что за бред? Кто за это отвечает? Почему творится такой беспредел? Мало того, что одни и те же места копаются каждый год, так теперь и решили закопать и раскопать заново, - написала горожанка.

В администрации города Калуги пояснили, что разрытия ведутся с разными коммуникациями.

— Сетевая организация работала на двух разных участках, - говорят там. - Первый это на теплотрассе около дома №13 по улице Пестеля, а сейчас на 1-м переулке Пестеля около дома № 28. Устранить разрытие планируется до конца месяца.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
20%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFmRFlycE9SVHRmUUtmU3AxS09xblE9PSIsInZhbHVlIjoiTU9CempHVkxkNTNPZDdPQUR5YmpMWFJ2eWp5WHpSczFqRUZ0OUNFM1phS3JHdFRjVGozV25RKzNRSUFVM0xGUDNYeklOREVlMS9aMkV3RWJmWXV6U2VLSWcrNWx1aHJhNHFaQk5zUnlVay9KNHVBb1BVQ0ZNQ09YL3hHNWFNNWtBU1QrTjZsSllXL3hFMS9TWjVMcEt6QmRYSHhNc2FiY1Azby90OGlMS1ZCTkViTHM0S0lWMGhIWVhkLzdDZFBrUFU1dDdhb1oxMDNtOVNnbmhWeXJ4eHFSNGUrd25zY2R2SzhUY25jc3ozeDVnYmFQWVJHTzJGZG9WZ3kzWWw4TVN4Tlk0N0cyaVRKU09rUzNpRmJpbVIvblV5eEpGTFRzWEcxWlp3Z2QrazM3VzRvcnVJdExSWkwvVmNoOU44ZkI0Y1d4dzdVYkZIM3A0VEJxazhDTC9hMUNEc3F3ZWxvSXNmTEZvbzVHVEYwZFpzaUI5K0FEVlo0aks0Nmw5M3Z5RmhNVjVhcTc4UUk0VFhFb2tXTlJSa2IwVUkvR0xLMlhiNTJKbVZSV0FDUmJLSkJKa0JsbVd6V0lQWkdPb0RkTSIsIm1hYyI6ImIzYTY5YzY3YTE5ZmY5NzM2OGY3ODM2NTIzMzFhOTIzNDZlZmVhYzVjZWYyMzc2NDk1MjM3OTNjYTY5OTNjYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InltWVdqMFJSbTBuVTBveXlrTTFRVFE9PSIsInZhbHVlIjoiSmRZVC9SSkgrcEp4T29WRm1Zcms2cC96azFxVTJKdDU5QXhrRk45eitJRjE4QWRUNjFQQjlrQzJzYStObmd1L1F2Q3paN3JIaWMvYTJIZFZjTzdzZnBlMUxzYjNhSjZLUzBkMVVSbDdSU2xSOXN6bnNOd3dqR0J3Q0NuQmpZaVc2Y2pIazdsakxaMHVVMk5hODEwSXg3dzVtOU9CWUltYlMzdFpQcmNWdHdBcVhaQjJZand4ejRNQjF3ejJ0UGpmcDZQZm04MWNLOVYxK1lDRjRHaENlNzNzK0ptdG8yV25oYytiRGthVTJYTG56dWYzaHRJVWF1TW9zTDdodUxUdjZ6M20zSGZxYmV6dkZQTTl1N2I2aitqYWpZVzM3OVJYYU5iUG13TlIzeVBtc0djdkhvSGNkRFFWcEsweElPVzZsWEwvTTFjSEZQS1FZdDVCdjBLYmFPM2RjRlB0ZzZGM1dkTmxQaFVQM1dzQzdvUSt5Nm9iQ1JPNDUvMzVnL0craTNpSDNIeWhOeGdMZEVQK1hVbE5sQVlmSzVGczh1b2d4WnFPK2g3TldWa2ZDMDd1TjZNSGk2Y3VieDZRdndNSWJKd2hrbTA1R1BnbmEzZmtJSDNYeHQ4SDJrYjZWTWpXU2g0WUhoa2JxTG01QkRENVVralVBK0pkVUtZSUtyTUhtTmk2NHlBanQ0LytHOEkwbEpOV3g5S2xMczBvRVJ1MjlqbS8xR0NJQUxCVUgreW9zR0I2QXJDNTY3dUZHdnBhTEVxeGtGS3ptd3BVbDMyS0xqTlMzVnJLQU9NVUVhdmc0ajdtVVJDK2I4c1JUWHVmZFNxazZpaWQyS0NEK3NVQyIsIm1hYyI6ImM4MWEwZWNlYmU0YzYwYzVkMTFmMjNmZjZiZTI2ZDI4NGFkYjNlNzVhNDc5Y2RmMTdiNzAwMGQ3ZmNjN2UwODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+