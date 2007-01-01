В Калуге объяснили причины раскопок на переулке Пестеля

Во вторник, 2 декабря, калужанка сообщила о возобновлении коммунальных работ между домами №28 и №30 по 1-му переулку Пестеля в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на переулке заново раскопали трубы.

— Очень хотелось бы прояснить ситуацию. Два месяца назад раскопали трубы, на прошлой неделе их только закопали обратно, а сейчас раскопали заново! Что за бред? Кто за это отвечает? Почему творится такой беспредел? Мало того, что одни и те же места копаются каждый год, так теперь и решили закопать и раскопать заново, - написала горожанка.

В администрации города Калуги пояснили, что разрытия ведутся с разными коммуникациями.

— Сетевая организация работала на двух разных участках, - говорят там. - Первый это на теплотрассе около дома №13 по улице Пестеля, а сейчас на 1-м переулке Пестеля около дома № 28. Устранить разрытие планируется до конца месяца.