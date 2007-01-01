Афиша Обнинск
В Калуге плитку на Фридриха Энгельса восстановят в течении двух недель
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге плитку на Фридриха Энгельса восстановят в течении двух недель

Евгения Родионова
03.12, 13:38
1 385
Во вторник, 2 декабря, калужанка написала о проблеме с ремонтными работами возле дома №149 на улице Фридриха Энгельса в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, ремонтные работы начались с октября и до сих пор не завершены.

— 3 октября здесь проводили ремонтные работы. Мы обращались неоднократно на «Решаем вместе» о приведении территории в прежний вид и каждый раз получаем ответ с увеличением срока выполнения работ (конец октября, до 05.11, до 15.11, до конца месяца). Людям, в том числе детям, приходиться выходить на проезжую часть, чтобы попасть на пешеходный тротуар, а это небезопасно. Скоро погодные условия не позволят выполнить работы и мы останемся с этим неизвестно на какой срок, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Благоустройство и восстановление плитки сетевая организация планирует выполнить в течение двух недель.

