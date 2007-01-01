В посёлке Пятовский Калужской области после обрезки деревьев не убрали ветки

Об этом, в среду, 3 декабря, сообщила жительница посёлка Пятовский Дзержинского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, ветки продолжают лежать у дома №24а на улице Советской.

— Обрезка дерева была в сентябре, сейчас на дворе декабрь, а ветки продолжают лежать и образовывать помойку. А это самый центр посёлка, - написала женщина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Подрядчик, производивший формовочную обрезку деревьев, не вывез порубочные остатки. С ним ведется претензионная работа. К сожалению, по срокам приведения территории в порядок не сориентируем.