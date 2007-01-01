В Калуге на Литейной течёт вода из дырки в асфальте
Об этом сообщил калужанин, в среду, 3 декабря, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По его словам, рядом с домом № 15 по улице Литейной уже две недели течёт вода из дырки в асфальте.
— Вода течет до площади Московской. Когда уже Водоканал соберется с силами и отремонтирует? - написал мужчина.
Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования и принятия мер в течение одной-двух недель, по возможности раньше.
