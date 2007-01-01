Несколько улиц Калуги останутся без воды
Ремонтные работы пройдут в среду, 3 декабря, в районе Азарово.
Холодную воду с 9:00 до 21:00 отключат по следующим адресам:
- ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая),
- ул. Азаровская, д. 18 (Калужский завод автомобильного электрооборудования),
- ул. Терепецкая,
- ул. Прирельсовая,
- ул. Карьерная,
- ул. Станционная,
- пер. Станционный,
- 1-й Карьерный пер,
- 2-й Карьерный пер.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.
