Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Несколько улиц Калуги останутся без воды

Дмитрий Ивьев
02.12, 12:34
Ремонтные работы пройдут в среду, 3 декабря, в районе Азарово.

Холодную воду с 9:00 до 21:00 отключат по следующим адресам:

  • ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая),
  • ул. Азаровская, д. 18 (Калужский завод автомобильного электрооборудования),
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Прирельсовая,
  • ул. Карьерная,
  • ул. Станционная,
  • пер. Станционный,
  • 1-й Карьерный пер,
  • 2-й Карьерный пер.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

