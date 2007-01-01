Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге рассказали судьбу территории после сноса дома в микрорайоне Байконур
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге рассказали судьбу территории после сноса дома в микрорайоне Байконур

Евгения Родионова
02.12, 11:30
0 656
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 28 ноября, калужанка оставила комментарий с вопросом о сносе дома в микрорайоне Байконур под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— Что планируется построить на месте снесенного здания в микрорайоне Байконур, напротив школы №29? Снесли его пару лет назад, обнесли забором, на котором написано, что это частная территория и ничего там не происходит больше, - написала женщина.

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги дало ответ:

— Подготовлен проект изменений в документацию по планировке территории, в соответствии с которым на этом участке планируется разместить многоквартирный дом.

Новости по тегу
недвижиомсть
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQrSTZROENXdG0vYjhHOTNSVVBSbVE9PSIsInZhbHVlIjoiYjZQcXZ1SzdaeVVWakhCemNXaTV3cklYbXNGZHVyYXVleG00L0swUlVYTnJSRHdoR0E5ZTJDMHhNcVBXQnFLZzArYTJuRmtRSWRsWFJ3QjVIZXF1YXUzbnd3eFVsbUlxQkFzMlFRdjZGcGZLVWZHK3AyLzg4ZS9SSktPVnA5bFQ2TU5tN2JuOUtIejNBck5YZ0F6THZiZmFYblpCSHRGKzdQclMrYXIrN3dVenlicTUwZ0ZoYnh0eGNqTU9GQU5LQWUrbUJLVlpxNmYxT3hCeVVsNlk1SUIxMG5EZWwydXJxaDYzVi9aV0E5clpFQjhBZEphYU1hODJuTUdSZWlVdllCLzUrZS9UTTgrUUQzOUlXZWFzUTdDbWMyWWpncjV4SDFUMEJnL0dvVE9nMFNFT3JYby9md1IzTDdTUEdIQlg1R0J3aXYyRVNkQjlubFhIejRtR3BaQUMyNDM4RU9CTTJIVjVPa3BpMkY3ZHRRNERJMzNLNjJEU3N3VVFqRW9CTk5RZU1Tem1icUM0QnNKNDBmb0ZwRkV5d3JCL04wL2hDcUpybnJTSW9Ra2lGamFoWmRINE9WSnIzaGZTZE85TCIsIm1hYyI6IjQ3NmJjMmYzNWI0YjQzNDM4ZWNkYjhlN2NjNmE1NTZmMjZkZDE5YWZkYmNiMTRhNWQ3Mjk1NGM1MTYzNjViZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikx6cXRvalhmem9hVHkweXlCRlRMaFE9PSIsInZhbHVlIjoieEN2TnRMMVRFaytSSU5BZXZQRGdaVG5xQlFMQW5IaEp0TDNPdlExT0ttYk9WRzdWL0RHMGEyUFhuZzVhd2lDZHlZTG5rS3dnNTc3U0FtL3ZBVXZoSkVGaG1iTnk5WDdHcmZJQVNVZXpkOUd4TkhXdjQxbEt3ektqSVdFaEJnSHdBdG1rMXFIRlU2MFcxTEM3UXJJUGxQVTROVVd6c0dRdDAreFdacThRY0R2djVYTml3ZXROUUF4M0M1bFpuTkRtb3FuRzhyNEg1TU5wcy8rdW9uS1A4dlRJNlBkL3ltQ2lZS3lNL0E4OTUycXBvcXpUQUxTWFd5V3dPRG05azRiN0pEbHZZbG90UDl0UnY1V20xZllSWkN0SUp1MUJDSmtDSDV2dWdnbjREWmU0V3Y4RWYxVXVkSXo3RGpHQVlxclhsYzdDZ2tOSUhPRWJSK2h2UE5WdnRGNkFZenFGbFgvMFdubGhrNkI3U2hqWUM0cXRTWktEWkZGSnNncEFsNGJxUnN0RUJKV005NVJnQTdiSUJ1THZYMTVTU3d6VW5XQ25LQ3dUQnZ0eGVoK01BdVU2ZjJ5dzFFVG5LZStZV3k3RkNzY0ZIdE5WOTNsbGloQjk0d2NtSWJuUGhiK1ErWFVqWlBPc2lLaDd5UnJ1MklmSWJYYzdIUFpuS05DWlNYSTl4Z1hQYnhubUdyZVlxNndTWFIzdGt1b2Z2VnZkbHNFNjJzRmtIaitxQy9OTXZyeUVUMmVQSHZ2RnorYW51NTBKQzJ0WlI1eFh5ZHRYZ3Z1SFJrcTBUK1ljMTFNaTZ1MmhnMUlLeGRsTWNNdUsxbFYvdC9BcTAzUk81WFlFL1M5cyIsIm1hYyI6IjVlOGNlZDhmNjM4ZTAyYTRhZmJlOWZkM2MyMzQ5OGFkMTc3OGVkZWJiYWMyYjNiYzI3Yjk0MjA4NjdlYzA4MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+