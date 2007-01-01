В Калуге рассказали судьбу территории после сноса дома в микрорайоне Байконур

В пятницу, 28 ноября, калужанка оставила комментарий с вопросом о сносе дома в микрорайоне Байконур под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— Что планируется построить на месте снесенного здания в микрорайоне Байконур, напротив школы №29? Снесли его пару лет назад, обнесли забором, на котором написано, что это частная территория и ничего там не происходит больше, - написала женщина.

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги дало ответ:

— Подготовлен проект изменений в документацию по планировке территории, в соответствии с которым на этом участке планируется разместить многоквартирный дом.