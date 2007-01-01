В Калужской области отремонтируют усадьбу Городня
В октябре управление по охране объектов культурного наследия Калужской области выдало задание на проведение реставрационных работ на объекте федерального значения - усадьбе Городня (Голицыных), датируемой 1758 годом и XIX веком.
Главный дом усадьбы находится в оперативном управлении Красногородненской основной общеобразовательной школы.
По информации начальника управления Евгения Чудакова, школа планирует отремонтировать входную группу здания и выполнить локальный ремонт стен в учебных кабинетах.
Это первая часть мероприятий, направленных на сохранение исторического памятника.
