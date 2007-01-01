Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области отремонтируют усадьбу Городня
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области отремонтируют усадьбу Городня

Дмитрий Ивьев
01.12, 16:15
0 135
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В октябре управление по охране объектов культурного наследия Калужской области выдало задание на проведение реставрационных работ на объекте федерального значения - усадьбе Городня (Голицыных), датируемой 1758 годом и XIX веком. 

Главный дом усадьбы находится в оперативном управлении Красногородненской основной общеобразовательной школы.

По информации начальника управления Евгения Чудакова, школа планирует отремонтировать входную группу здания и выполнить локальный ремонт стен в учебных кабинетах. 

Это первая часть мероприятий, направленных на сохранение исторического памятника.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijdsa1dXWURnbFFVdWEzQUNad212QXc9PSIsInZhbHVlIjoiT2cxYmp0UUhwMmlaQ0M5U01OTmJJam9yVFpnWWcwbWoxWmV2WHEvUlpscmQzR245eGFvL1d0RFl3MDdkcXdPelFST1BIM3VwTnQvbVNBRnBCNUNKaHM1ZHo5NzdNY1RvbnZvekNWcnFLRVgwYnN4N0dnUkV6UTRsN3IxTUhyZ010bDFYRDY1UGtqcHhxYVVVeHo4Ym5Dbmt4Y3RGZzNUOG5BeXdiN1JobUpYZ3U1dS9VOTZ4eHZLSmFwYm1wMlRUck1CVnZGa1pUWDJxU2xJWkdvak1SaTA2WmtkbWNod2wrZjdlYkZqU1RHeVpzRFMxMFl3ZCtwOVJBekZ3UWRqaFRyeVRXejl0Yis4LzJ5WDNzL0p3T2VBWmdockxmeFhEYld3V2lORmdad2pzMC9OZXlqVDRUc1prbDAyY29mZ1l4WjVKeWJxaHZOUHhhS1BQNmVCUjZ4YVFlN2tRdTZvRXFWRUo3SmZZWHVoY3g4VTh0bnVYS1NiWG8xSER1TWFobzVuNVhHcU15TDR5UkM0bE14UGpjWVAyUFVBSEFybVY2NEp1Z2FPc05QS2FkaklvNm5EejFiZHF6a2F6LzFFKyIsIm1hYyI6ImNhZmVjZDIzZjY3Njc3ZTg0ZTA0N2EyYWE1ZTAzMWU2ZGRlY2MzZDZlMzYxZDc1NjM2ZWQ5YWQ4MTgyZDY3NGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IncwMU1pNWRubDFnRVJYMXFoWm82OGc9PSIsInZhbHVlIjoiUkUzejk2Y3B0b0lSaURSWkMrSENmQU9pVEc4UDdCc2NNaGV3Q3hySXhzTFFwbDVDSXVneU4xZHVUMEF1RGQ2Y0t2dGx4dm9TV1RKUEVVdlhKamZpT3h3N3RGbEJYSGJBTi8vL1AzZno2L0xHRTY0a21OcHBLWXJmM3BFNmZobTFVWG1SM21jUU93K1I3UDFiOS9BSjRISGlCRldtQXdMSW5OTy9JSm92RXA1QWVtTkxsVjRLY0Y3S01VQXhrMEpWaDhnV0R6eXRMcEFoUHVzeWdSM3RsYlhzdVJYNS8wOEs2UUp2K1JaUDZHV1R5N1pJaHowN1FIeVl2K0dlckZ3c0w2MXJPSWRPWFJmanIvRWsxSU5KQUprai9ibzVvdGErOGdoYWJ1SVptcEFWazJ5YzJRRVo1MytuSFVEbkpkb1pOZ1B4UUxzSGpxZlRhNDJOS1Y5UnhkM01mV0VaRWtEQ2xjQ2h2cytRK1NSOXVDZE9HWnRTVnhRd1N2aFllUkFzZ1J0QXhCU2dZODcrKzdmQVBnSnVlMmtCYU1UTVdva0xFZmlGQkdXNEFnWEg2TVVPVzNhVnFTa0Q4c1E3UlRtL2tIT0xXK0cyTDNEOVFtenZ3Uit0am10TWZOV0xNSHFXNWhJQm5Ya2hzYnFVRHYxWTJ2ZGRFRGxOTGsvTmlMY2Y0M3p6SWFXeEFsZjVVVG1abXZLM09RYWlGWlNSOFdxTWZmUUFnWEhZRHY1NDZUcllGQTBIcmhQVWQzd1R2UU41eXVtNDhDYk9TUHV4TzA2TnlqTGx0LzljcXFkWEc3QVo2b0V1WHJaTi9tS0J5c2dFMnUxbkxsSU5PTmJQUnFMdCIsIm1hYyI6ImY1M2U3ZWZiZWRlZGVjOTRjZWMyY2MxNDhjYWY5MWE2MzllYzFmYjQ4NmFiNmExMzE3NmY0MjUyZWZmNzljNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+