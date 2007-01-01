В Калужской области неоформленные помещения стали причиной долга за тепло

В понедельник, 1 декабря, прокуратура Думиничского района сообщила о погашении задолженности по оплате теплоснабжения в размере 200 тысяч рублей.

По словам прокуратуры, муниципальное учреждение имело задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за оказанную коммунальную услугу по теплоснабжению.

— Как выяснилось в ходе проверки, учреждение не оплачивало счета за тепло с ноября 2024 года. Проблема возникла из-за того, что в принадлежащем муниципалитету здании вовремя не оформили помещения, которые занимала организация, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила официальное требование главе районной администрации.

В результате в здании провели кадастровый учёт помещений и полностью погасили долг.