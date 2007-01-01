Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области неоформленные помещения стали причиной долга за тепло
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области неоформленные помещения стали причиной долга за тепло

Евгения Родионова
01.12, 15:11
0 333
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 декабря, прокуратура Думиничского района сообщила о погашении задолженности по оплате теплоснабжения в размере 200 тысяч рублей.

По словам прокуратуры, муниципальное учреждение имело задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за оказанную коммунальную услугу по теплоснабжению.

— Как выяснилось в ходе проверки, учреждение не оплачивало счета за тепло с ноября 2024 года. Проблема возникла из-за того, что в принадлежащем муниципалитету здании вовремя не оформили помещения, которые занимала организация, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила официальное требование главе районной администрации.

В результате в здании провели кадастровый учёт помещений и полностью погасили долг.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InMySExvRmdLajdwbHNDQWwxSmZPT2c9PSIsInZhbHVlIjoidkEyWUtKSVpkc09wU3hSNlhzNUgzRUxkVVMrcDg3YkFWOE4xZlV6WjQrb0g3bjBEem95a2FJRmV3eVRvWnZpMEp6cjdVV1dBSHdYcjVkT3RyUURtOVViR2lhbDVXSzBnWmorRFhXdVcvVzcvR2xKSzFMVzRFNWVUTWtMb1E0T2NscDFTeWd3d3ZWQWIveUUxOU1ZUGV4TDFTTFhHbmxsWnQxMnkxVVR5dlZTRmZxbWdZaGZRdHpMUXd1MkNnSjUzVEhlZ1dNekRtWk1yVExRczA1Y1lHUm9xMWdCN2wyTG8xZm9JQjQ2a0J3TUdwUTlPbzdHNUk4WVFtTktRMFNIVDl2NDZ2ZjlXYUM1bW5wNTlJb3JjZW5EQVBuR1lPWS94TCs2c3RHU3VrYWUvMnMrUllNbmdIdXp5L0VZQytWeEtScTljazQ4MUlHYnpSYlBQck1yOHBqTUdUMUxnbzJ1dmN0NVdZT2JPY1lMQ3FNNGFzV3I1ZFJsRndSSTgvRS9PUHBjSHBjbDQ3NDFGYjRMTS96M1NOSzdpSDVONmNkdkd2YmczR1RWb0VNaDhRWmFPUHZWanhBVi93UmNCTEdYayIsIm1hYyI6IjBiMTc4ZGExYzYzMWM4NGNlMzc4NDVjNDhjNTI0MDM3MWRkMGNkNTg1MGM4NWZhNzkwMzA4MGYxZjk2OTZiMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRGa09tZlVVUWRDRFZ1amtTVXhmVEE9PSIsInZhbHVlIjoiREwzTjRHMms4Q0UweUpENEMwODI3R2xwNTlaeVMxNXJENkFUUE1xSVhkNE5yTmVZUkpIMW9IaThpc2dVOWxiMjFwODZ0Uys2bnU2alFGazZGbTNyMkMzYk1HWFRwSXVvWG5Hc0Z5dTRtcVBKb1Z5YjZQalY4VFQzWWduSXZPY205allLZ2QySkNaaGp2M2IyT0xLVlZ3OGhSelQvYy82Z1pOUjBCeUtRRXRqQ3dnclpVdmZqL1JIR0syN0taTW9ZaVNBL05OS3IwMlJwSHBLU2hwU2x6a3cvYXo1RXdBd3RHZkhlUDB1S2FRZmg4TmJyY1BDNlUySWpoQTBGVW5xaUVMOHhIRFdwQ2pwQXBtNTU4VllmVFpxcmdENHhMY2w5MTdMQWpubzZOME5kcUVIUjUrSWxVck1XcUxaamdyY2JqbnV4aW5TU2FBVXdrd0tSeE1jMTlpUXdlclNMTktlYm9NRE5VUUlEc2RHYzRzcVVEMzZEMGpOSE5GNFA1T01EY0Q4OFZpdm5mMkFpWmRENUFjTHRYTFk5bDZYWjlkR3psRXdEYkdpQ0ptNVpkTHVOQTBjdElmOEh5dU9ZTEV4TS9QYjhmQzNHY01nam1MbTVBMnUvRWVnM2FUVGVoeTNIVTgrd1AxamZTSmdOdDZJeXVwRjBNRG5zWVRyUERmZFI1MnI3QXVxSjRxZ2dLMUQrRU96QjE5SThVSXhIK1U1S0E4dFhVZFV2RTdjRWJzam1BZFV5QTl5NHpUWk8zT1V6bm9ERWNGOVdDeUJRejZwWUFqallYWVR6Ui9pOVVXYS9kbklpNkE0b0lFNXBEUVBsNG0zajlJS1V4VEZITEIrayIsIm1hYyI6IjVhYTRlMDQ3YWM3YmY5Yzk5Y2I0MzQ1ODk4YmE5NmU2ZjRiNDkwZTNiNGNjNjVhNmYxM2MzZThmZWZiYmVhMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+