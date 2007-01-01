В Калуге на трёх улицах района Малинники уже неделю отсутствует уличное освещение

Об этом написал калужанин, в понедельник, 1 декабря, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Помогите решить вопрос с уличным освещением на Малинниках. На улицах Отбойной и Луговой, а также на переулке 8 марта уже неделю нет освещения, дети идут в школу в кромешной темноте, все службы отнекиваются или не берут трубки, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение суток специалисты выйдут на место и, по возможности, сразу проведут ремонт.