В Калуге на трёх улицах района Малинники уже неделю отсутствует уличное освещение
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на трёх улицах района Малинники уже неделю отсутствует уличное освещение

Евгения Родионова
01.12, 14:15
Читайте KP40.RU:
Об этом написал калужанин, в понедельник, 1 декабря, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Помогите решить вопрос с уличным освещением на Малинниках. На улицах Отбойной и Луговой, а также на переулке 8 марта уже неделю нет освещения, дети идут в школу в кромешной темноте, все службы отнекиваются или не берут трубки, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение суток специалисты выйдут на место и, по возможности, сразу проведут ремонт.

