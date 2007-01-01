В Калуге разбираются, кто должен убрать мусор у домов на Аллейной

В субботу, 29 ноября, жительница Калуги сообщила о проблеме с уборкой на территории возле домов на улице Аллейной в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Прошу навести порядок возле мусорного контейнера, который относится к домам №2 и №4 по улице Аллейной. Вокруг в шинах. Не понятно кому принадлежит территория и кто её будет убирать загадка. Весной убирал город, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Площадка не принадлежит городу, и наши службы её не обслуживают. По закону организация и содержание контейнерных площадок для жителей многоквартирных жилых домов является прямой обязанностью управляющей компании. Если УК отказывается её брать на обслуживание, город может её демонтировать как бесхоз. Тогда УК будет необходимо ставить новую, согласно требованиям.