Стало известно, сколько лет калужане копят на первоначальный взнос по ипотеке

В понедельник, 1 декабря, рейтинг регионов по данному показателю опубликовало агентство «РИА Новости».

Калужская область заняла 23 место в России. Первоначальный взнос по ипотеке составляет 1,64 миллиона рублей. Копить на него средняя семья должна 3,11 года.

Лидером рейтинга оказался Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 1,68 года. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года) и Чукотский автономный округ (2,07 года).

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Тульская область – 20 (3,01 года), Московская область – 28 (3,26), Брянская область – 43 (3,58), Смоленская область 47 (3,66), Москва – 56 (3,95), Орловская область – 62 (4,14).

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса.

В расчётах предполагалось, что семья из двух работающих родителей и одного ребёнка ежемесячно откладывает половину своих свободных средств - то есть разницу между совместной зарплатой и минимальными расходами на прожиточный минимум всех членов семьи. Эти деньги направляются на пополняемый банковский вклад.

Медианная зарплата, использованная в модели, - это средняя оценка за 12 месяцев с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, рассчитанная экспертами «РИА Рейтинг».

Размер первоначального взноса на жильё определялся как 30% от средней стоимости 60-метровой квартиры в каждом конкретном регионе. При этом для каждого региона отдельно учитывались местные прожиточные минимумы, зарплаты и цены на недвижимость.

Процентная ставка по вкладам бралась средняя по федеральному округу, к которому относится регион.