Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Стало известно, сколько лет калужане копят на первоначальный взнос по ипотеке
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Стало известно, сколько лет калужане копят на первоначальный взнос по ипотеке

Дмитрий Ивьев
01.12, 11:25
0 351
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 декабря, рейтинг регионов по данному показателю опубликовало агентство «РИА Новости».

Калужская область заняла 23 место в России. Первоначальный взнос по ипотеке составляет 1,64 миллиона рублей. Копить на него средняя семья должна 3,11 года.

Лидером рейтинга оказался Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 1,68 года. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года) и Чукотский автономный округ (2,07 года).

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Тульская область – 20 (3,01 года), Московская область – 28 (3,26), Брянская область – 43 (3,58), Смоленская область 47 (3,66), Москва – 56 (3,95), Орловская область – 62 (4,14).

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса. 

В расчётах предполагалось, что семья из двух работающих родителей и одного ребёнка ежемесячно откладывает половину своих свободных средств - то есть разницу между совместной зарплатой и минимальными расходами на прожиточный минимум всех членов семьи. Эти деньги направляются на пополняемый банковский вклад. 

Медианная зарплата, использованная в модели, - это средняя оценка за 12 месяцев с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, рассчитанная экспертами «РИА Рейтинг». 

Размер первоначального взноса на жильё определялся как 30% от средней стоимости 60-метровой квартиры в каждом конкретном регионе. При этом для каждого региона отдельно учитывались местные прожиточные минимумы, зарплаты и цены на недвижимость. 

Процентная ставка по вкладам бралась средняя по федеральному округу, к которому относится регион.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ6cmltT1NNNHQzaHk0SkM1SEFMQ2c9PSIsInZhbHVlIjoidWpCdXV2OFRPaE5FRDBqc1VpVVc5NWR1SUJYQis5VitIeVd5N3RrV2dpOHoyQ1hESFJJNW5ldmxGcXBMV2wxSmdscEJaTjMxYmdzckhQR2huNnRTS3hRaWp0R0pzcEFKZzQwczhNNFdhMmM5eTFCU3JLeDZqcEhDNHVUU3NiQXYwU3kxbm1qSXZKbE4vWEM4aVBjbDBBWDNrY0FkZDhHZWIzOHFJZUNtMjFkODJzUUxRelJXY0tEeWVxYnJsUkdXWXM1UFVnUlV3MklDMkFZbkpkb3d5QUR4bmtQYmdvUWRoaytxMXV5K2xGcjNZTWxFV2dYYTdoQzE5SkZaSmtnMzQrRHhjc2Z0QVBIUFQ3Qnp1OVAxSG0zUlNFMXBBZGxRdTI4OXZZTWUxN25lSGRYU2JHdVVVbzBlUVU0dWtPOHlDYVVMQTRMNVpPZlF2dEZiWHB2YTMvc09qTy9xNnlHUmJzTjNBdXBMQktvZ0x5eXVhVEdydi80WWRZNGkwUXUrU1JJSU1QMENLSk9yYnF2eXo0YzFXZXMySCsrcWZwOGtMa1VYZHQzU3d4QmEzWVVTdWx0Ukw4bHEvS1E1clJ3YyIsIm1hYyI6IjkzODZhN2IyM2I4YjJhY2EzY2U0ZTA5YzE2ZjllZWI0ZjI4YzgxY2NjN2ViY2E1OThjZDEwNmM5ODkxMWE2NmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjkvbWlETVlyR0NKZlNyTEZHSFFPd0E9PSIsInZhbHVlIjoiS0g5NVpPeTJGbmJrNHFYOVRKQVN1eEtybGtEVGYvaDVuSWdBZnVOZ29jNndmaWN6Snc3d2xRNWRWZzZWUGlORDArM2NuSVI3SzZ2bEJSY0d2Wjh5UzNpUE5jTXErSmlkVEdLcEN4QlhJcW9Mb0RwMzhxL1NCU05EZUNLam1tVkoyTVBOYXMzYTl1aVN4L0lCZzVYZW1TY0RwcXVOY0pRQjdJamhQUXg4U1BiTDUzYnNTTzc2TkhCNG80Y3VvclhYMTA4cVh2ZGRkWkVWd255MlVKT2ZoWGxEeTFzSmlBd3piVGIyRTd4MDBUZk56Q1UxN2VZdHRxSWdlVkJ0a2RwamxFQVhYRzU1SjYxZDMrZFlvbERnUytLbUxZMFMrUjJvNkxBNHp6eUJSbXh4N3ZRdysrbmZWR1RnMXd6bmhrd2ROdCt3c0JQcmV0WWxEQW8xN1Qwb3ZCblpGZGV2WlhGak1TNFE4aGNmU1B0dG9iYnVLT3BUSGVJY0pKalNLeUxiWUYxQlJrd0RLRE53ckZ6M0NzdmhGVHk5K1RjNzJ4b1V1MWR2SytCajF4bElUU1pnRzlGR0pvckk1dlVvS09wZWd1VG9JZEp6SENZQkpwYVYvdUEwZWR1NjBtRnZaK3JYc2tFL3EvTkVXblFFYlVuT2VLVFZUcXh5MDdDcitGa1BRcWJXOWRoSU8xVGx0OGJiK2cvc2ZpU0VGcllaa2EwdEt6S1JIcGx4Nm1QUFIxK3JERW9XWDVUamhja3NkMHA3eDhhMmQ5bWYvUVhaSFhtQllHUUViL0s2MjVtcUYyakozSFB4ZnNmOUdLSWhWSTNBdnc2M2lZS3hyd1R1S2NndSIsIm1hYyI6IjZmN2ExNDE2NmU1NTc4MGRkMWM2NWVlYWQ2OGRkN2ZiZTEyODkxMGMxMzljYjE2NGRjMWUzOWQxYzhlMWEwNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+