В Калуге на улице Академика Королёва не убирают мусор
Об этом написал калужанин, в пятницу, 28 ноября, в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».
— На улице Академика Королева, 25 длительное время не убирают мусор, - написал мужчина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— К сожалению, этот участок не закреплен за обслуживающими организациями. Можно рассмотреть возможность уборки по заявочной системе. Для формирования очередности проведения уборки по этой территории, пожалуйста, оставьте заявку через мобильное приложение.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь