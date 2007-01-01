Афиша Обнинск
В Калуге на улице Академика Королёва не убирают мусор
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Академика Королёва не убирают мусор

Евгения Родионова
01.12, 09:45
0 313
Об этом написал калужанин, в пятницу, 28 ноября, в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— На улице Академика Королева, 25 длительное время не убирают мусор, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, этот участок не закреплен за обслуживающими организациями. Можно рассмотреть возможность уборки по заявочной системе. Для формирования очередности проведения уборки по этой территории, пожалуйста, оставьте заявку через мобильное приложение.

