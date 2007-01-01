В Калуге работы по прокладке труб на Суворова завершат до середины декабря

В пятницу, 28 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» по вопросу асфальтирования дворовой территории дома №31 на улице Суворова.

По её словам, сейчас там разводится грязь и раскидывается щебёнка.

— Когда заасфальтируют дворовую территорию дома № 31 по улице Суворова? Может быть не обязательно ждать, когда всё это завалит снегом и при чистке окажется на газонах? - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Работает теплосеть. И по информации, предоставленной их представителем, работы планируется завершить до середины декабря.